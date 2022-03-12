Snowboard Türkiye Şampiyonası, Erzurum'un Palandöken Kayak Merkezi'nde başladı.
Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen şampiyonaya 15 ilden 145 sporcu katılıyor.
Şampiyona, 13 Mart Pazar günü yapılacak yarışlarla sona erecek.
Organizasyonun ilk gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:
Büyük erkekler:
Uğur Koçak
Uras Uçanoğlu
Büyük kadınlar:
İrem Gezer
Nisa Özsoy
15 yaş altı erkekler:
Mert Derviş Yıldırım
Mert Ali Koçoğlu
Ali Kuçbay
15 yaş altı kızlar:
Ada Melis Çopuroğlu
Aysima Kılıç
Deniz Didinedin
13 yaş altı erkekler:
Ömer Faruk Deliktaş
Efe İldeş
Orhun Attila Yılmaz
13 yaş altı kızlar:
Mira Tunca
Naz Çepni
Ennur Kardelen Çakır
11 yaş altı erkekler:
Cafer Ediz Cingöz
Cem Bora Balkan
Münib Hakan Ekinci
11 yaş altı kızlar:
Nehir Uçanlar
Mila Tuncel
Zeynep Nisa Yerebasmaz
Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen şampiyonaya 15 ilden 145 sporcu katılıyor.
Şampiyona, 13 Mart Pazar günü yapılacak yarışlarla sona erecek.
Organizasyonun ilk gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:
Büyük erkekler:
Uğur Koçak
Uras Uçanoğlu
Büyük kadınlar:
İrem Gezer
Nisa Özsoy
15 yaş altı erkekler:
Mert Derviş Yıldırım
Mert Ali Koçoğlu
Ali Kuçbay
15 yaş altı kızlar:
Ada Melis Çopuroğlu
Aysima Kılıç
Deniz Didinedin
13 yaş altı erkekler:
Ömer Faruk Deliktaş
Efe İldeş
Orhun Attila Yılmaz
13 yaş altı kızlar:
Mira Tunca
Naz Çepni
Ennur Kardelen Çakır
11 yaş altı erkekler:
Cafer Ediz Cingöz
Cem Bora Balkan
Münib Hakan Ekinci
11 yaş altı kızlar:
Nehir Uçanlar
Mila Tuncel
Zeynep Nisa Yerebasmaz