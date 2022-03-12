Snowboard Türkiye Şampiyonası, Erzurum'un Palandöken Kayak Merkezi'nde başladı.



Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen şampiyonaya 15 ilden 145 sporcu katılıyor.



Şampiyona, 13 Mart Pazar günü yapılacak yarışlarla sona erecek.



Organizasyonun ilk gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:



Büyük erkekler:



Uğur Koçak



Uras Uçanoğlu



Büyük kadınlar:



İrem Gezer



Nisa Özsoy



15 yaş altı erkekler:



Mert Derviş Yıldırım



Mert Ali Koçoğlu



Ali Kuçbay



15 yaş altı kızlar:



Ada Melis Çopuroğlu



Aysima Kılıç



Deniz Didinedin



13 yaş altı erkekler:



Ömer Faruk Deliktaş



Efe İldeş



Orhun Attila Yılmaz



13 yaş altı kızlar:



Mira Tunca



Naz Çepni



Ennur Kardelen Çakır



11 yaş altı erkekler:



Cafer Ediz Cingöz



Cem Bora Balkan



Münib Hakan Ekinci



11 yaş altı kızlar:



Nehir Uçanlar



Mila Tuncel



Zeynep Nisa Yerebasmaz





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