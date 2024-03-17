Snowboard Türkiye Şampiyonası başladı

Erciyes'de düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Snowboard Türkiye Şampiyonası başladı
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17 Mart 2024 15:05
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası, Erciyes Kayak Merkezi ev sahipliğinde başladı.

Erciyes Hacılar Kapı'da düzenlenen yarışlara Kayseri, Erzurum, Eskişehir, Ankara, Antalya, Bitlis, Bursa, Van, Iğdır, Isparta, Sivas, İstanbul, Sakarya, Erzincan, Kars, Muş olmak üzere 16 ilden 166 sporcu katılıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen snowboardcuların mücadele ettiği müsabakanın ilk gün yarışları tamamlandı.

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