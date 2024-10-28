Snoop Dogg, Celtic'e talip oldu

Ünlü aktör Ryan Reynolds'ın İngiliz ekibi Wrexham'daki yatırımlarından etkilenen dünyaca ünlü rap sanatçısı Snoop Dogg, İskoç ekibi Celtic'e yatırım yapmak istiyor.



İngiliz basınından Daily Record'un haberine göre; Celtic hisselerine talip olan Snoop Dogg, "Bir spor takımına yatırım yapmak uzun zamandır düşündüğüm bir şeydi. Celtic'e yatırım yapma şansım olsaydı bunu asla kaçırmazdım. Avrupa'da çok fazla futbol maçı izledim ama Celtic taraftarları gibi bir taraftar görmedim. Onlarda çok özel bir şey var." ifadelerini kullandı.



Celtic ile çok uyumlu olacaklarını söyleyen ABD'li sanatçı, "Taraftarlarının Avrupa'da konuşulmasının bir nedeni var, dünyanın en iyi oyuncuları ve antrenörleri size Celtic Park gibi bir yer olmadığını söylüyor ve ben de bunun bir parçası olmak istiyorum. Maskotları bir tazı, bunu uyduramazsınız. Snoop Dogg, 'Hoopy the Hound' oluyor! Bu cennette yapılmış bir eşleşme olmalı. Manşetler kendi kendini yazıyor." sözlerini sarf etti.



Haberde, Snoop Dogg'un yaklaşık 145 milyon euro'luk bir servetinin olduğu ve bu paranın Celtic hisselerinin almak için bir kısmını almak için yeterli olduğu belirtildi