Chicago Bulls çaylağı Matas Buzelis ve San Antonio Spurs çaylağı Stephon Castle'ın, bu yılın NBA All-Star Smaç Yarışmasına katılacak isimler arasında olduğu bildirildi.



ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre geçtiğimiz yılki NBA Draft'ında 11. sıradan seçilen 20 yaşındaki Buzelis, Smaç Yarışması'nda boy gösterecek. Buzelis bu sezon seyrek forma giyerken, maç başına 12,8 dakikada 4,9 sayı ve 2,6 ribaund ortalamalarına sahip.



Smaç Yarışmasına en son katılan Bulls oyuncusu, 2007'de Tyrus Thomas olmuştu. Michael Jordan ise 1987 ve 1988'de olmak üzere üst üste iki yıl yarışmayı kazanmıştı.



Geçtiğimiz yılki NBA Draft Combine'da yaklaşık 93 cm dikey sıçrama kaydeden Castle ise, yarışmanın bir diğer üyesi olarak ortaya çıktı. 20 yaşındaki oyuncu, bu sezon 23 maçta 14,9 sayı ortalamasına sahip.



Spurs tarihinde şimdiye dek hiçbir oyuncu Smaç Yarışmasını kazanamazken, takımdan bu yarışmaya katılan son temsilci ise 1988'de Greg Anderson olmuştu.



Smaç Yarışması 15 Şubat'ta San Francisco'da düzenlenecek.



