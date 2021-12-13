Slavia Prag'ın hocası 'Fenerbahçe' dedi, istediği oldu!

Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Konferans Ligi'nde kuralar çekildi. Sarı-lacivertli temsilcimizin rakibi Slavia Prag oldu.
TRIPISOVSKY'NİN İSTEDİĞİ OLDU
Kura çekimi öncesinde Slavia Prag teknik direktörü Jindrich Tripisovsky, Fenerbahçe ile eşleşmek istediklerini söylemişti.
Slavia Prag'ın 45 yaşındaki hocası yaptığı açıklamada "Stadyumları ve kulüpleri tanımak isterim. Bu yüzden Fenerbahçe'yi istiyorum. Güzel bir stadyumları var ve müthiş bir ortam olur. Kurada bize daha önce oynadığımız takımlar gelsin istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
SLAVIA PRAG'DAN PAYLAŞIM
Öte yandan Fenerbahçe ile eşleşen Slavia Prag, sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Çek ekibinin paylaşımında "Teknik direktörümüzün dileği gerçek oldu" ifadelerine yer verildi.
TRIPISOVSKY'NİN İSTEDİĞİ OLDU
Kura çekimi öncesinde Slavia Prag teknik direktörü Jindrich Tripisovsky, Fenerbahçe ile eşleşmek istediklerini söylemişti.
Slavia Prag'ın 45 yaşındaki hocası yaptığı açıklamada "Stadyumları ve kulüpleri tanımak isterim. Bu yüzden Fenerbahçe'yi istiyorum. Güzel bir stadyumları var ve müthiş bir ortam olur. Kurada bize daha önce oynadığımız takımlar gelsin istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
SLAVIA PRAG'DAN PAYLAŞIM
Öte yandan Fenerbahçe ile eşleşen Slavia Prag, sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Çek ekibinin paylaşımında "Teknik direktörümüzün dileği gerçek oldu" ifadelerine yer verildi.
Slavia Prag'ın Fenerbahçe paylaşımı: "Teknik direktörümüzün dileği gerçek oldu" https://t.co/bU8hjvnaml
— Sporx (@sporx) December 13, 2021