Slavia Prag'ın hocası "Fenerbahçe" dedi, istediği oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kura çekimi öncesinde Fenerbahçe ile eşleşmek istediklerini söyleyen Slavia Prag'ın teknik direktörü Jindrich Tripisovsky'nin istediği oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Slavia Prag'ın hocası 'Fenerbahçe' dedi, istediği oldu!
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13 Aralık 2021 16:36
Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Konferans Ligi'nde kuralar çekildi. Sarı-lacivertli temsilcimizin rakibi Slavia Prag oldu.

TRIPISOVSKY'NİN İSTEDİĞİ OLDU

Kura çekimi öncesinde Slavia Prag teknik direktörü Jindrich Tripisovsky, Fenerbahçe ile eşleşmek istediklerini söylemişti.

Slavia Prag'ın 45 yaşındaki hocası yaptığı açıklamada "Stadyumları ve kulüpleri tanımak isterim. Bu yüzden Fenerbahçe'yi istiyorum. Güzel bir stadyumları var ve müthiş bir ortam olur. Kurada bize daha önce oynadığımız takımlar gelsin istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

SLAVIA PRAG'DAN PAYLAŞIM

Öte yandan Fenerbahçe ile eşleşen Slavia Prag, sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Çek ekibinin paylaşımında "Teknik direktörümüzün dileği gerçek oldu" ifadelerine yer verildi.





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