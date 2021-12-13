Slavia Prag'ın hocası 'Fenerbahçe' dedi, istediği oldu!

"Teknik direktörümüzün dileği gerçek oldu" ifadelerine yer verildi.







Slavia Prag'ın Fenerbahçe paylaşımı: "Teknik direktörümüzün dileği gerçek oldu" https://t.co/bU8hjvnaml



— Sporx (@sporx) December 13, 2021

Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Konferans Ligi'nde kuralar çekildi. Sarı-lacivertli temsilcimizin rakibi Slavia Prag oldu.Kura çekimi öncesinde Slavia Prag teknik direktörü Jindrich Tripisovsky, Fenerbahçe ile eşleşmek istediklerini söylemişti.Slavia Prag'ın 45 yaşındaki hocası yaptığı açıklamadaifadelerini kullanmıştı.Öte yandan Fenerbahçe ile eşleşen Slavia Prag, sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Çek ekibinin paylaşımında