Slaven Bilic'ten Beşiktaş'a sıkı takip!

Beşiktaş'ın hoca adayları arasında olan Slaven Bilic, siyah-beyazlı kulübü yakından takip ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; X.com
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Slaven Bilic'ten Beşiktaş'a sıkı takip!
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08 Ocak 2025 11:55

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ederken eski hocalardan Slaven Bilic'in de kulüpteki gelişmeleri yakından izlediği aktarıldı.

2013-2015 yılları arasında siyah-beyazlı kulüpte çalışan Bilic'in yeniden görev almaya sıcak baktığı vurgulandı.

Hırvat teknik adam, ilk döneminde Tüpraş Stadı yapım aşamasında olduğu için hiç iç saha heyecanı yaşayamamıştı. Bilic'in ayrıca Beşiktaş'ta bir kupa kazanmak da istediği aktarıldı. Bilic, takımın başındayken Arsenal, Liverpool ve Tottenham maçlarındaki başarısıyla beğeni almıştı.

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