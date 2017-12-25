West Ham'dan gönderildikten sonra ismi birçok takımla anılmaya başlayan Hırvat teknik adam Slaven Bilic, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.Dinlenmeye ihtiyacı olduğunu ancak teklifler de aldığını söyleyen 49 yaşındaki çalıştırıcı, futbolu özlediğini kaydetti.Slaven Bilic açıklamasında, "Birçok insan İngiltere'de ve yurtdışından arıyor. Şu anda seçenekleri tartıyorum. Premier Lig'i seviyorum. Hem futbolculuk hem de menajerlik yaptım. Kendimi garip hissetmiyorum, İngiltere'de dil engelim de yok. Eğer iyi bir takımdan güzel bir proje olursa başka ülkede de çalışabilirim" dedi.İş hayatına değinen Bilic, "Şu anda dinleniyorum. 12 yıldır çalışıyorum. Yaz tatillerinde bile çalıştım. Dinlenmeye ihtiyacım vardı. Ailemle ve arkadaşlarımla vakit geçiriyorum" sözlerini kullandı