Makedon ekibi Skhupi'nin başkanı Olgun Aydın, Tuzlaspor'un Lamine Diack transferi için "köprü transfer" iddiasının ardından bir açıklama yaptı."Tuzla Spor Kulübü tarafından, 06.10.2023 tarihinde yapılan açıklamada, sahibi olduğum Skhupi Kulübü ve şahsım hakkında bir takım yalan ve aynı zamanda haksız isnat ve ithamlarda bulunulmuştur. Bizim muhatap olarak dahi almayacağımız insanların boş ve seviyesiz açıklamalarına cevap vermeyi kendime zul görmüş olsam bile kamuoyunun konu hakkında gerçek bilgilere sahibi olması adına bu açıklamayı yapma gereğini duymaktayım.Bugün söz konusu futbolcunun federatif haklarının tek sahibi Ankaragücü Kulübü olup, futbolcunun sonraki olası transferlerinden elde edilecek her türlü bedel bu kulübe ait olacaktır ve kamu yararına bir Dernek olan Ankaragücü Kulübü bu gelirini resmi kayıt ve defterlerinde gösterecektir. Futbolcunun olası transferinden ne Skhupi Kulübü, ne ben nede bir başkası kazanç elde edemeyecektir. Elde edebilmesi hukuken mümkün değildir.Evet, Ali Koç benim dostumdur ve bu benim için ayrı bir onur ve gurur vesilesidir. Bir ömür boyu da dost olarak kalacağız inşallah. Kendi cebinden bu güne kadar 100 milyon Euro'dan fazla bir parayı harcayan bir başkana 450.000 Euro'yu benimle paylaştığını iddia etmek bir akıl tutulması olduğu gibi aynı zamanda abesle iştigaldir ve çok komiktir Lamine Diack, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından 350.000 Euro+KDV karşılığından Fenerbahçe Kulübü tarafından Ankaragücü Kulübüne satılmıştır ve bu satış bedelinin yüzde 50'si Fenerbahçe Kulübü tarafından Tuzla Spor Kulübe ödenmiştir. Açıklamayı yapanların kendileri ile alakalı olan bu bilgiyi bile tahrif ederek kamuoyuna sunmuş olmaları gerçek niyetlerinin anlaşılabilmesi için yeterlidir. Tuzla Spor Kulübü, maddi gerçek hilafına iddia ettiği akıl izan dışı bu hususta elinde ne belge varsa ortaya koymalıdır.Yine Sayın Ali Koç ile yurt dışında bir kulüp satın aldığım yönündeki iddia da tam bir yalandır. Tuzla Spor Kulübü buna ilişkin iddiasının dayanağı olan belgeleri de kamuoyu ile paylaşmalıdır. Bu belgeleri paylaşmazlar ise bu onların onuru ve şerefi ile alakalıdır. Ben, dedikodudan öteye geçmeyen bu yalan iddiaya karşılık söylemek isterim ki, Skhupi Kulübü dışında dünyada sahibi olduğum başka bir Kulüp bulunmamaktadır. Tuzla Spor Kulübü, tüzel kişiliği altında yapılmış her yönü ile seviyesiz bu açıklama aslında Tuzla Spor Kulübü başkanı çevresinde son günlerde ortaya çıkan somut gerçekler üzerinde cereyan eden tartışmaların "cambaza bak" düşüncesiyle başka noktalara çekilerek suni tartışmalar ile örtbas edilmesi çabasından öte bir şey değildir.Ali Koç ve Fenerbahçe Kulübü tarafından gündeme getirilen ve futbolda mevcut kokuşmuş düzenin ve kirlenmenin giderilmesi yönünde ileri sürülen vahim iddialarda ismi geçenlerin benim ismim üzerinden elde edebilecekleri bir kazanım olmayacaktır. Kamuoyu Ali Koç ve Fenerbahçe'nin saygın ismi ile bu şekilde seviyesiz ve yalan iddialar ile kamuoyunu meşgul edenlerde olmayan saygınlığı kıyaslayabilecek hafızaya ve zekaya sahiptir. Ali Koç'un kim olduğunu ve iddia sahiplerinin kim olduğunu herkes bilmektedir.Bununla birlikte FETÖ Kumpası ile özgürlüğü elinden alınmış, çocukluğuna kadar tüm geçmişi araştırılmış, hakkında haksız, yalan, iftira mahiyetinde isnatlarda bulunulmuş ve sonunda 10 yıl süren yargı süreci ile hakkındaki tüm iddialardan beraat etmiş bir kişi olarak hakkımda bu yalan iddia ve isnatlarda bulunanlar ile yargı önünde hesaplaşacağımın bilinmesini istiyorum. Bu amaçla hakkımda yalan ve iftira mahiyetinde iddiada bulunanlarla ilgili olarak yarın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunarak onların da yargı önünde kendilerini aklamalarına olanak tanıyacağımızı kamuoyunun bilgisine saygı ile arz ederim. (ALLAH cc. Yarattığı en güzel varlık insandır ve insan olabilmek önemli ve güzeldir)Olgun Aydın"Tuzlaspor, Lamine Diack transferiyle ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı:"Söz konusu futbolcu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kulübümüz Başkanını aramak suretiyle "Başkanım bırak oyuncuyu alalım, biz bu oyuncuyu oynatacağız, sonrasında sonraki satıştan payını ben size ödeyeceğim" demesi üzerine cüzi bir transfer bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Fakat ne var ki Fenerbahçe, oyuncuyu tek bir antrenmana dahi sokmaksızın ardışık transfer ile birkaç gün İçerisinde Ankaragücü'ne transfer etmiştir. Futbolcunun ardışık bu iki transferinin FIFA ve TFF tarafından yasaklanan ve sonucu transfer yasağı cezasına kadar uzanabilen bir "köprü transfer" olduğu ve ardışık bu transferden dolayı TFF tarafından Fenerbahçe'ye disiplin cezası uygulanması gerektiği hususu her türlü izahtan vareste olup, asıl incelenmesi gereken husus budur!Asıl araştırılması gereken ve cevaplarının verilmesi gereken sorular şunlardır: Lamine Diack'ı henüz transfer etmeden Ankaragücü ile kapalı kapılar ardında transferi hususunda anlaştın mı Fırıldak Ali?Bu transferden elde ettiğin 450.000 Avro geliri Fenerbahçe'nin kasasına mı yoksa beraber işler tuttuğun ve kirvesi olduğun Olgun Peker'e mi aktardın Fırıldak Ali?Oyuncunun Nantes Kulübüne 2.4 milyon Avro bedelli transferinden elde ettiğin pay ile Olgun Peker'le beraber Belçika'da hangi kulübü satın aldınız Fırıldak Ali?Olgun Peker'in sahibi olduğu Skupi kulübü ile ne bağlantın var, kirvenle oralarda ne işler yapıyorsun Fırıldak Ali?"