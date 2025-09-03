Philadelphia 76ers'ın genç guardı Jared McCain, diz sakatlığı nedeniyle erken biten çaylak sezonunun ardından parkelere dönmek için sabırsızlandığını söyledi.McCain, yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.21 yaşındaki McCain, geçtiğimiz aralık ayında Indiana Pacers'a karşı oynanan maçta sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle sezonu kapatmıştı.Sakatlık öncesinde 23 maçta 15.3 sayı ortalamasıyla etkili bir başlangıç yapan McCain, Kasım ayının Doğu Konferansı Çaylağı ödülünü kazanarak dikkat çekmişti. Duke Üniversitesi çıkışlı genç oyuncu, aynı zamanda 5 milyon TikTok takipçisiyle sosyal medyada büyük bir popülerlik kazanmıştı.Sixers'ın sezonu 24-58 ile kapatan ve son bölümde 31 maçta yalnızca 5 galibiyet alan kadrosunda Tyrese Maxey, Joel Embiid ve Paul George'un yanı sıra McCain de sakatlıklar nedeniyle uzun süre forma giyememişti.Takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2 ve 4 Ekim'de Abu Dabi'de oynanacak NBA Global Games maçlarında süre alıp alamayacağı ise belirsizliğini koruyor. Sixers, normal sezonu 22 Ekim'de Boston Celtics deplasmanında açacak.McCain, tam olarak hazır hale geldiğinde sahaya dönmek istediğini belirterek,dedi.