Sivasspor'un ilk haftada konuğu Trabzonspor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'un ilk haftada konuğu Trabzonspor
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10 Ağustos 2024 14:42
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Cihan Aydın görev yapacak.

Sivasspor, bugün basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına tamamlayarak, kulüp tesislerinde kampa girecek.

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