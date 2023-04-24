Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Sivasspor 2-1'lik skorla kazandı.



Sivasspor, 4. dakikada Mustafa Yatabare ve 32. dakikada Max Gradel'in penaltı golüyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.



Antalyaspor, 49. dakikada Sam Larsson ile farkı 1'e indirdi.



Üst üste ikinci galibiyetini alan Sivasspor, puanını 37'ye yükseltti ve haftayı 10. sırada kapatı. 3 haftalık yenilmezlik serisi sona eren Antalyaspor, 33 puanda kaldı.



Sivasspor, gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Antalyaspor ise VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakikada konuk ekip öne geçti. Veysel Sarı'nın kaleciye dönmek isterken kısa kalan pasında araya giren Saiz, kaleci Leite ile karşı karşıya kaldı. Saiz'in pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Yatabare, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1

18. dakikada Saiz'in sol kanattan ortasına hareketlenen Yatabare'nin bekletmeden sert vuruşunda top, kaleci Leite'nin eliyle müdahalesinin ardından yakın direğe çarparak kornere çıktı.

22. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Hakem Abdulkadir Bitigen, Fernando'nun ceza sahası içerisinde elle müdahalesine VAR kontrolü sonucu penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Gradel, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2

33. dakikada ceza sahası dışında Fernando'nun pasıyla topla buluşan Larsson'un sert şutunda top üst direğe çarptı. Dönen topu, konuk ekibin savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

41. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Larsson'un pasıyla topla buluşan Güray Vural'ın yerden şutunda kaleci Ali Vural Şaşal, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



48. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Güray Vural'ın ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural, topu parmaklarının ucuyla güçlükle çeldi. Dönen topa kafayla vuran Larsson, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

59. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fernando'nun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

90. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Fernando'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.



Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara

Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı (Dk. 79 Fredy), Emrecan Uzunhan (Dk. 46 Ömer Toprak), Veysel Sarı, Güray Vural, Ufuk Akyol (Dk. 46 Erdal Rakip), Ndao (Dk. 46 Ghacha), Larsson, Doğukan Sinik (Dk. 64 Bertuğ Özgür Yıldırım), Fernando, Wright

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Camara (Dk. 80 Njie), Hakan Arslan (Dk. 56 Ulvestad) , Erdoğan Yeşilyurt, Charisis, Saiz (Dk. 76 Cofie), Gradel, Yatabare (Dk. 56 Caicedo)

Goller: Dk. 4 Yatabare, Dk. 22 Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 48 Larsson (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Yatabare, Dk. 73 Ali Şaşal Vural (Demir Grup Sivasspor)





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