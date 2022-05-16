Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Demir Grup Sivasspor maçta geriye düşmesine rağmen 2-1 ile galibiyete ulaştı.
Çaykur Rizespor'un golünü 22. dakikada Tyler Boyd kaydetti. Demir Grup Sivasspor'un golleri 31. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 75. dakikada Fredrik Ulvestad'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Demir Grup Sivasspor puanını 51'e yükseltti. Küme düşen Çaykur Rizespor 36 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Demir Grup Sivasspor, Kayserispor'u ağırlayacak.
Çaykur Rizespor'un golünü 22. dakikada Tyler Boyd kaydetti. Demir Grup Sivasspor'un golleri 31. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 75. dakikada Fredrik Ulvestad'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Demir Grup Sivasspor puanını 51'e yükseltti. Küme düşen Çaykur Rizespor 36 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Demir Grup Sivasspor, Kayserispor'u ağırlayacak.
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