🚀Rey Manaj muhteşem gollerine devam ediyor!pic.twitter.com/AOLTxyntkV



— Sporxtv (@sporxtv) April 27, 2024

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor ile Konyaspor karşılaştı. Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçı Sivasspor 1-0 kazandı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Rey Manaj kaydetti.Sivas'a galibiyeti getiren golü atan Manaj, bu sezon toplamda 22. golünü kaydetti. Başarılı futbolcu 1 de asist yaptı.Konyaspor'da Ethemi ve Sambou gördükleri sarı kartlar sonrası Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştüler.Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Bülent Uygun'un öğrencileri çıkışını sürdürdü. Ayrıca yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.Fahrudin Omerovic'in takımı Konyaspor ise üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı.Alınan bu sonuçla birlikte Sivasspor, puanını 48 yaptı ve düşme hattından bir adım daha uzaklaştı. 36 puanda kalan Konyaspor ise ateş hattından uzaklaşamadı.Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sivasspor ise Galatasaray deplasmanına gidecek.4. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan yaptığı ortada caza sahası içinde topla buluşan Turgunboev'in aşırtma vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.37. dakikada Camara orta sahada kazandığı topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Camara'nın sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.49. dakikada kazanılan serbest vuruşu Ziya Erdal kullandı. Ziya'nın ortasında Manaj'ın kafa vuruşunu Slowik topu kurtardı.67. dakikada N'Jie'nin sağ kanattan yaptığı ortada, Manaj'ın zayıf vuruşunda top kaleci Slowik'de kaldı.69. dakikada Guilherme'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Damjanovic'in kafa vuruşunda kaleci Nikolic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.75. dakikada savunmadan seken top ceza sahası içinde Ndao'nun önünde kaldı. Ndao'nun sert şutunda kaleci Nikolic topa sahip oldu.: BG Grup 4 Eylül: Murat Erdoğan, Kamil Çetin, Gökhan Barcın: Nikolic, Murat Paluli, Appindangoye, Poungouras, Camara, Ziya Erdal (Dk. 92+3 Alaaddin Okumuş), İbrahim Akdağ (Dk. 75 Bartuğ Elmaz), Charisis (Dk. 75 Caktas), Turgunboev (Dk. 46 Menig), N'Jie (Dk. 90+3 Caner Osmanpaşa), Manaj: Slowik, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Damjanovic, Guilherme, N'Zonzi, Soner Dikmen (Dk. 88 Muhammet Demir), Prip (Dk. 60 Ethemi), Cicaldau (Dk. 60 Oğulcan Ülgün), Ndao, Cikalleshi (Dk. 60 Sambou): Dk. 86 Manaj (EMS Yapı Sivasspor): Dk. 72 Ethemi, Dk. 89 Sambou (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 90 Bartuğ Elmaz, Dk. 90+3 N'Jie (EMS Yapı Sivasspor)