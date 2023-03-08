Sivasspor, Fiorentina maçı için İtalya'ya uçtu

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 9 Mart Perşembe günü deplasmanda Fiorentina'ya konuk olacak Demir Grup Sivasspor, İtalya'ya gitti.



Kırmızı-beyazlı ekip Fiorentina ile oynayacağı maç için 21 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan özel uçakla İtalya'ya hareket etti.



Yaklaşık 3 saat sürecek yolculuğun ardından Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı'na iniş yapacak kafile, daha sonra kamp yapacağı otele yerleşecek.



Futbolcular, akşam Artemio Franchi Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.



Sivasspor'un 21 kişilik İtalya kafilesinde, Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Baver Kuçkar, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Isaac Cofie, Charis Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Gökay, Fredrik Ulvestad, Samuel Saiz, Hakan Arslan, Max Gradel, Clinton N'Jie, Ahmed Musa, Jordy Caicedo ve Leke James yer aldı.



Sakatlıkları devam eden Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa ve Mustapha Yatabare, kafilede yer almadı.





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