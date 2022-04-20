Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.



Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor, 2-1'lik skorla kazandı.



Alanyaspor, 6. dakikada Emre Akbaba ile öne geçerken, Sivasspor bu gole 32. dakikada Mustapha Yatabare ve 90+2. dakikada Kerem Atakan Kesgin ile karşılık verdi.



Sivasspor'da ilk golü atan Yatabare 59. dakikada faulü sonrası sarı kart gördü. Hakem Ali Şansalan'a faul sonrası itiraz eden Yatabare bir sarı kart daha görerek kırmızı kartla oyun dışına gitti.



İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 10 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada Alanyaspor öne geçti. Kaleci Ali Şaşal Vural, degaj sırasında ayağı kayınca elindeki topu kaybetti. Kaleci, çizgi üzerinde topu tekrar eline alınca hakem Ali Şansalan çift vuruş kararı verdi. Topun başına geçen Umut Güneş'in kısa pası sonrası Emre Akbaba'nın sert şutunda, top ağlarla buluştu: 1-0.



12. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan Novais ile kullandığı köşe atışında kafalardan seken top ceza sahası dışında Tayfur Bingöl'ün önüne düştü. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.



32. dakikada Sivasspor beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan Fajr'ın korner atışında kafa topuna iyi yükselen Yatabere, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.



33. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Borja, son çizgiye inerek ceza sahasına yerden topu çıkardı. Alanyasporlu oyunculardan önce uzaklaştırmak isteyen Appindangoye'nin ters vuruşunda kaleci güçlükle meşin yuvarlağı kontrol etti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





56. dakikada orta alanda Furkan Bayır'ın gönderdiği uzun pasta ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın çaprazdan sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural çıkardı. Dönen topu Sivassporlu oyuncular tehlikeli alandan uzaklaştırdı.



57. dakikada Alanyaspor'un kullandığı taç atışıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Efecan Karaca, pasını Eduardo'ya çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci uzanarak topu kornere çeldi.



89. dakikada sağ kanattan Juanfran'ın ceza sahasına ortaladığı topu defans uzaklaştırmak istedi. Havalanan topa rakip oyuncudan önce Fatih Aksoy'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.



90+2. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Gradel, topu Fajr'a aktardı. Bu futbolcunun kaleyi sağ çaprazdan gören noktaya çıkardığı pasta Kerem Atakan Keskin, ceza sahası dışından sert şutuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.



Karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı.



Stat: Bahçeşehir Okulları



Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Hakan Yemişken



Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır (Dk. 68 Awaziem), Fatih Aksoy, Borja, Novais, Efecan Karaca (Dk. 84 Erencan Yardımcı), Umut Güneş (Dk. 77 Efkan Bekiroğlu), Emre Akbaba, Tayfur Bingöl (Dk. 68 Candeias), Eduardo (Dk. 77 Oğuz Aydın)



Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad (Dk. 86 Cofie), Fajr, Gradel (Dk. 90 Konate), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 79 Kerem Atakan Kesgin), Yatabare



Goller: Dk. 6 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 32 Yatabare, Dk. 90+2 Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor)



Kırmızı kart: Dk. 59 Yatabere (Demir Grup Sivasspor)



Sarı kartlar: Dk. 24 Furkan Bayır (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 54 Ulvestad, Dk. 58 Gradel, Dk. 88 Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor)





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