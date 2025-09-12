12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
4-1
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
0-010'
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
0-010'
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Sivasspor, Daniel Avramovski'yi transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Iğdır FK'den Daniel Avramovski'yi renklerine bağladı.

calendar 12 Eylül 2025 18:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sivasspor, Daniel Avramovski'yi transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Kuzey Makedonyalı futbolcu Daniel Avramovski'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, 30 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu ile anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Avramovski, Sivasspor Kulübü Başkanvekili Burak Özçoban'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.


Açıklamada, "Daniel Avramovski'ye kırmızı-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyor, anlaşmanın kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Futbola Rabotnicki altyapısında başlayan Avramovski, kariyerinde sırasıyla Kızılyıldız, OFK Belgrad, NK Olimpija, Vojvodina, Vardar, Kayserispor, Sarajevo, Boluspor ve Alagöz Holding Iğdır FK formalarını giydi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.