Sivasspor'da Galatasaray öncesi 6 eksik!

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da Galatasaray öncesi 6 eksik!
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19 Mayıs 2023 15:27
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Ligde geride kalan 34 haftada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekibin 37 puanı bulunuyor.

Sivas temsilcisinde Galatasaray maçı öncesi savunma oyuncuları Ziya Erdal ve Murat Paluli'nin sakatlığı bulunurken, Mustapha Yatabare, Dimitrios Goutas, Fredrik Ulvestad ve Erdoğan Yeşilyurt ise kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

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