Sivas'ta amatör maçta gerginlik; maç yarıda kaldı

Belediyespor-Ahmet Turan Gazispor karşılaşmasında kırmızı kartlar sonrası yaşanan tartışma sahaya taşındı. Ahmet Turan Gazispor, maça devam etmeme kararı aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sivas'ta amatör maçta gerginlik; maç yarıda kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ocak 2025 16:19
Sivas'ta U16 Ligi A Grubu'nda mücadele eden Belediyespor ile Ahmet Turan Gazispor arasında oynanan maçta gösterilen kırmızı kartlar nedeniyle gerginlik çıktı.

Sivas Spor Kompleksi'nde U16 Ligi A Grubu'nda mücadele eden Belediyespor ile Ahmet Turan Gazispor karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen karşılaşmada Belediyespor kazandığı penaltı ile 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısında hakem Ali Selim Müşteri, 10 ve 38'inci dakikalarda Ahmet Turan Gazisporlu iki futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Ahmet Turan Gazispor futbolcuları, gösterilen ikinci kırmızı kartın haksız olduğu gerekçesiyle hakeme tepki gösterince, kulübün teknik heyeti ve yöneticileri de sahaya girdi. Bunun üzerine hakem Müşteri, antrenör Engin Çetin'e de kırmızı kart gösterirken, bazı futbolcuları da sarı kartla cezalandırdı. Yaşanan gerginlik polis ekiplerinin sahaya girmesiyle kavgaya dönüşmeden önlendi.

Ahmet Turan Gazispor Kulübü'nün yöneticileri takımı sahadan çekerek maça çıkmama kararı aldı. Bunun üzerine karşılaşma yarıda kaldı. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery