Sinan Kaloğlu: ''Kadro derinliğimiz yok''

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, 3-0 mağlup oldukları Pendikspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe'ye 3-0 yenilen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu, "Kadro derinliğimizin fazla olmaması bizi etkiliyor." dedi.



Kaloğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Taraftarlarımızı üzdük ama yine onları çok sevindireceğimiz zamanlar gelecek, merak etmesinler." ifadelerini kullandı.



Göztepe'yi galibiyetten dolayı tebrik eden Kaloğlu, karşılaşmaya ilişkin ise şunları söyledi:



"Güçlü bir rakibe karşı oynadık. Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. Maçın ilk yarısında dengeli futbol vardı. İkinci yarı biraz daha coşkulu, baskılı oynayan Gençlerbirliği'ni herkes gördü. Rakibin attığı gole kadar iyi bir Gençlerbirliği vardı. Karşılaşmada kırılma anları var. Bu sezon çok kritik bir şekilde kaçırdığımız üçüncü penaltı oldu. Hem penaltı kaçırdık hem de 10 kişi kaldık. Tabii ki kolay olmadı ve takımımız biraz demoralize oldu."



Kaloğlu, ligde 8 maç sonra kaybettiklerini işaret ederek, "Yenseydik lig üçüncüsü olacaktık. Fırsatları kaçırıyoruz. Takımımızın geldiği noktadan ise memnunum. Bu takımı sezon başından itibaren ben ve ekibim kurdu. Hangi zorluklarla kurulduğunu zaten herkes biliyor. Son iki sezon kümede kalma mücadelesi veren bir takım vardı, oralardan çok daha uzaktayız. Artık play-off'un içinde şampiyonluk kovalıyoruz. Daha iyi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



"Bu ligde hiçbir maç kolay değil." diyen Kaloğlu, "Sakatlarımız, sakatlıktan çıkıp hazır olmayanlar var. Kadro derinliğimizin fazla olmaması bizi etkiliyor. Çocukların ortaya koydukları mücadeleden, karakterden memnunum. Önümüzdeki iki karşılaşmaya odaklanacağız. Play-off'un içinde olmaya devam edeceğiz. Gençlerbirliği daha iyi yerlere gelecektir, hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın." şeklinde görüş belirtti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU