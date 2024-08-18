Sinan Engin: "Bu Fenerbahçe size ne yaptı ya!"

Spor yorumcusu Sinan Engin, Göztepe-Fenerbahçe maçındaki olayların ardından çarpıcı sözler sarf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sinan Engin: 'Bu Fenerbahçe size ne yaptı ya!'
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18 Ağustos 2024 01:05
Spor yorumcusu Sinan Engin, Göztepe-Fenerbahçe maçındaki olayların ardından çarpıcı sözler sarf etti.

"FENERBAHÇE GAVUR TAKIMI MI! AYIP!"

Beyaz TV ekranlarında konuşan Engin, "Ya bu Fenerbahçe'ye duyulan kin niye ya! Bu ne ya, bu neyin kini! Fenerbahçe gavur takımı mı! Ülkeyi falan mı sattı Fenerbahçe ne yaptı ya! Terörist takımı mı ağabey Fenerbahçe, bu ne demek ya! Böyle bir şey olabilir mi, ne kadar ayıp ya." ifadelerini kullandı.

"BU NEYİN DÜŞMANLIĞI FENERBAHÇE'YE!"

Göztepe taraftarlarının Fenerbahçe forması yakması hakkında konuşan Engin, "Bunları cezalandırın, Fenerbahçe formasını yakmak ne demek ya. Nereye gidiyoruz oğlum biz! Neyin kafası bu, bu Fenerbahçe ne yapmış ya size! Bu neyin kini Ne geçti eline be dana, şu formayı yakınca eline ne geçti terbiyesiz! Bu ne düşmanlık ya Fenerbahçe'ye..." sözlerini sarf etti.
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