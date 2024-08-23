Simon Kjaer, Milli takıma veda etti

35 yaşındaki savunma oyuncusu Simon Kjaer, Danimarka Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Simon Kjaer, Milli takıma veda etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ağustos 2024 12:17
Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 35 yaşındaki savunma oyuncusu Simon Kjaer, milli takım kariyerini noktaladı.

Simon Kjaer, yaptığı açıklama ile Danimarka Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu.

Milli takım kariyerinde 132 maça çıkan Kjaer, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 

Son olarak Milan'dan ayrılan deneyimli savunma oyuncusu şu anda hiçbir kulüpte görev almıyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery