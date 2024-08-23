Simon Kjaer, Milli takıma veda etti

Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 35 yaşındaki savunma oyuncusu Simon Kjaer, milli takım kariyerini noktaladı.



Simon Kjaer, yaptığı açıklama ile Danimarka Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu.



Milli takım kariyerinde 132 maça çıkan Kjaer, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.



Son olarak Milan'dan ayrılan deneyimli savunma oyuncusu şu anda hiçbir kulüpte görev almıyor.





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