Simon Kjaer Milan'ın yeni kaptanı oluyor

EURO 2020'de Eriksen'in sağlık sorunları yaşadığı anlarda dünyanın gözü önünde örnek liderlik görevi yapan Simon Kjaer'in Milan'da da kaptanlığa getirilmesi bekleniyor.



Sky Italia'nın haberine göre Simon Kjaer'in Milan'a transfer olduğundan bu yana takım içindeki görevi de göz önüne bulundurulduğunda yeni takım kaptanı olacağı iddia edildi. Danimarka Milli Takımı'nın da yıllardır kaptanlığını yapan Simon Kjaer'in önümüzdeki sezon bitecek sözleşmesinin de 2023'e kadar uzatılmasının planlandığı aktarıldı.



Milan'da mevcut kaptan Romagnoli'den formayı kapan Kjaer'in kaptanlık pazubandını takarak stoperde Fikayo Tomori ile birlikte oynaması bekleniyor.



2 sezon Fenerbahçe'de oynayan 32 yaşındaki stoper Simon Kjaer, Fenerbahçe'ye 2015 yılında Lille'den 7,5 milyon euroya transfer edilmiş, 2017 yılında Sevilla'ya 12,5 milyon euroya satılmıştı.



