05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Simmons menajeriyle yolları ayırdı, emeklilik ihtimali güçleniyor

Serbest oyuncu konumundaki Ben Simmons'ın NBA'deki geleceği belirsizliğini korurken, kariyerinde yeni bir dönüm noktası yaşandı.

calendar 05 Eylül 2025 11:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Simmons menajeriyle yolları ayırdı, emeklilik ihtimali güçleniyor
Serbest oyuncu konumundaki Ben Simmons'ın NBA'deki geleceği belirsizliğini korurken, kariyerinde yeni bir dönüm noktası yaşandı.

NBA muhabiri Marc Stein'in haberine göre Simmons'ın uzun yıllardır birlikte çalıştığı menajeri Bernie Lee, NBA Oyuncular Birliği'ne yaptığı resmi bildirimle Simmons'ın temsilciliğini bıraktığını açıkladı.

Bu gelişme, Simmons'ın kariyerine devam edip etmeme konusundaki kararsızlığının ortasında geldi. New York Post'tan Stefan Bondy, New York Knicks ve başka bir takımın Simmons ile ilgilendiğini bildirmiş, ancak Simmons'ın yeniden oynamak konusunda kararsız olduğuna dair sinyaller verdiğini belirtmişti.


Knicks'in, Simmons'ı kadrosundaki son boşluk için değerlendirdiği ve onu savunma odaklı yedek oyun kurucu ve oyun kurucu rolünde düşündüğü aktarıldı. Takımın ayrıca, şutör kimliğiyle farklı bir katkı sağlayabilecek Landry Shamet'i de değerlendirdiği bildirildi.

29 yaşındaki Simmons, kariyerinin başındaki yükselişinden sert bir düşüş yaşadı. 2016 NBA Draftı'nda birinci sıradan seçilen Simmons, 2018'de Yılın Çaylağı ödülünü kazandı, üç kez All-Star seçildi ve iki kez NBA En İyi Savunma Beşi'ne girdi.

Ancak sakatlıklar ve hücumdaki etkisinin azalması nedeniyle performansı düşüşe geçti. Geçtiğimiz sezon Brooklyn Nets ve Los Angeles Clippers formaları giyen Simmons, 50 maçta 5.1 sayı, 4.9 ribaund ve 5.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Playoff'larda ise Clippers formasıyla maç başına yalnızca sekiz dakika süre aldı. Simmons'ın kariyer ortalamaları 13.1 sayı, 7.4 ribaund ve 7.2 asist seviyesinde bulunuyor.

Simmons'ın 200 milyon doların üzerinde kariyer kazancına sahip olmasına rağmen, bir başka NBA sezonunun fiziksel ve zihinsel yükünü taşıyıp taşımayacağı konusunda karar aşamasında olduğu bildirildi.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
