Serbest oyuncu konumundaki Ben Simmons'ın NBA'deki geleceği belirsizliğini korurken, kariyerinde yeni bir dönüm noktası yaşandı.NBA muhabiri Marc Stein'in haberine göre Simmons'ın uzun yıllardır birlikte çalıştığı menajeri Bernie Lee, NBA Oyuncular Birliği'ne yaptığı resmi bildirimle Simmons'ın temsilciliğini bıraktığını açıkladı.Bu gelişme, Simmons'ın kariyerine devam edip etmeme konusundaki kararsızlığının ortasında geldi. New York Post'tan Stefan Bondy, New York Knicks ve başka bir takımın Simmons ile ilgilendiğini bildirmiş, ancak Simmons'ın yeniden oynamak konusunda kararsız olduğuna dair sinyaller verdiğini belirtmişti.Knicks'in, Simmons'ı kadrosundaki son boşluk için değerlendirdiği ve onu savunma odaklı yedek oyun kurucu ve oyun kurucu rolünde düşündüğü aktarıldı. Takımın ayrıca, şutör kimliğiyle farklı bir katkı sağlayabilecek Landry Shamet'i de değerlendirdiği bildirildi.29 yaşındaki Simmons, kariyerinin başındaki yükselişinden sert bir düşüş yaşadı. 2016 NBA Draftı'nda birinci sıradan seçilen Simmons, 2018'de Yılın Çaylağı ödülünü kazandı, üç kez All-Star seçildi ve iki kez NBA En İyi Savunma Beşi'ne girdi.Ancak sakatlıklar ve hücumdaki etkisinin azalması nedeniyle performansı düşüşe geçti. Geçtiğimiz sezon Brooklyn Nets ve Los Angeles Clippers formaları giyen Simmons, 50 maçta 5.1 sayı, 4.9 ribaund ve 5.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.Playoff'larda ise Clippers formasıyla maç başına yalnızca sekiz dakika süre aldı. Simmons'ın kariyer ortalamaları 13.1 sayı, 7.4 ribaund ve 7.2 asist seviyesinde bulunuyor.Simmons'ın 200 milyon doların üzerinde kariyer kazancına sahip olmasına rağmen, bir başka NBA sezonunun fiziksel ve zihinsel yükünü taşıyıp taşımayacağı konusunda karar aşamasında olduğu bildirildi.