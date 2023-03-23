Simge Sağın'dan Mauro Icardi açıklaması

Simge Sağın, geçtiğimiz akşam Özgür Aras'ın düzenlediği 'Rengarenk30Yıl' gecesine katıldı.



Ünlü ismin 'Aşkın Olayım' şarkısı, Galatasaray'a transfer olan Mauro Icardi'nin (30) gol sevincinden sonra statta çalması ile en çok dinlenenler arasına girmişti. Arjantinli golcü, şarkıyı sosyal medyasında paylaşmış ve Sağın'ı etiketlemişti.



Güzel şarkıcı da bu paylaşıma sessiz kalmayıp, kalp emojisi ile kendi hesabında paylaşmıştı. Ardından ikili birbirini takibe almış ve Sağın, Beşiktaş'ı takipten çıkarmıştı.



"DAHA ÖNCE TAKİPTEN ÇIKARMIŞTIM"



Magazin gündeminde büyük yankı uyandıran olayın hatırlatılması üzerine açıklama yapan 41 yaşındaki popçu, şöyle konuştu:



"Beşiktaş'ı daha önceden çıkartmıştım ben takip ediyordum ama onlar beni etmiyor diye. Icardi ile takipleştiğim için çıkmadım takipten."



"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"



"Golden sonra şarkımın çalınması tabii ki de çok hoşuma gitti" diyen Simge Sağın, "Icardi de paylaşınca, ben de paylaştım. Ben şarkımı paylaşan herkesi paylaşıyorum. Beş yıl önce çıkardığım bir albüm Türkiye'nin en çok dinlenilen albümü oldu. Çok mutlu ve gururluyum bu yüzden. Dinleyen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"DAVET GELMEDİ"



Muhabirlerin "Galatasaray maçına gitmeyi düşünüyor musunuz? Herhangi bir davet geldi mi?" sorusuna da yanıt veren Sağın, "Şu anlık herhangi bir davet gelmedi. Gelirse neden olmasın?" dedi.



"ÖYLE OLSUN O ZAMAN"



Ünlü şarkıcı, "Gülşen'in sahne kıyafetleri çok konuşulduktan sonra sizin de ondan etkilendiğiniz ve sahne kıyafetinizin değiştiği haberleri çıktı. Bunun ile ilgili neler söylemek istersiniz?" sözleri üzerine, "Öyle miymiş? Peki öyle olsun o zaman. Herkes herkesten esinlenebilir bu arada. Ben Gülşen'den esinlenmekten gocunmam" cevabını verdi.





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