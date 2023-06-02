Simeone: "Çağlar Söyüncü aramıza katılacak"

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, milli oyuncu Çağlar Söyüncü ile anlaştıklarını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Simeone: 'Çağlar Söyüncü aramıza katılacak'
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02 Haziran 2023 11:23
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, milli oyuncu Çağlar Söyüncü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çağlar'ın gelecek sezon takıma katılacağını açıklayan Simeone, "Çağlar Söyüncü, gelecek sezon aramıza katılacak ve savunmamızı güçlendirecek. Çağlar'ın dışında Uruguaylı stoper Mourino'yu da sezon öncesinde izleyip test edeceğiz. Onun hakkında da iyi şeyler duyduk." dedi.

27 yaşındaki Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester City formasıyla çıktığı 9 resmi maçta 1 gol kaydetti.



 
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