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Silver: "Siyahi başantrenörleri işe alma yolunda doğru yönde ilerliyoruz"

NBA başkanı Adam Silver, NBA'in siyahi başantrenörleri işe alma yolunda doğru yönde ilerlediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA başkanı Adam Silver, NBA'in siyahi başantrenörleri işe alma yolunda doğru yönde ilerlediğini söyledi.

NBA, bu sezon sekiz başantrenörlük işinin yedisini siyahi koçlarla doldurarak, toplam sayıyı 13'e çıkardı ve 2020-21 sezonu başındaki miktarın (7) üzerine çıktı.

Ligin bu alanda rekoru, 2012-13 sezonunda 14 siyahi başantrenör ile kırılmıştı.

Silver, The Undefeated'a konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Son gelişmeler beni cesaretlendiriyor. Ve doğru yönde ilerlerken, Coaches Equality Initiative gibi programlar aracılığıyla ve ekiplerimizin geniş ve çeşitli bir yetenek hattına bakmalarını sağlayarak bu yönde çalışmalarımıza devam etmeliyiz."

Nate McMillan, Ime Udoka, Jason Kidd, Jamahl Mosley, Willie Green, Chauncey Billups ve Wes Unseld Jr. bu döngü sırasında işe alınan siyahi koçlar olarak kayda geçtiler.


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