NBA All-Star maçı yaklaşıyor ve ligin en büyük yıldızlarını bir araya getiren bu etkinlik, köklü değişikliklerle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Silver, 'Murph & Markus Morning Show' programında yaptığı açıklamada, 2025 All-Star Maçı için getirilen yeniliklerden bahsederek, bu yılın daha heyecan verici olmasını umduğunu belirtti.



Silver, günümüz dijital çağında taraftarların oyuncuları her an izleyebilme şansına sahip olduğunu, bu nedenle All-Star Maçı'nın geçmiş yıllardaki kadar büyük bir özel etkinlik olarak algılanmadığını dile getirdi. "Eskiden All-Star Maçı, birçok oyuncuyu aynı sahada görebilmek için nadir bir fırsattı. Ancak artık her maçı telefonunuzdan bile izleyebiliyorsunuz. Geçen yılki All-Star sunumundan kimse pek hoşnut değildi. Bu yüzden yeni bir formatla farklı bir heyecan yaratmak istiyoruz," dedi.



Bu yıl, klasik Doğu-Batı karşılaşmasının yerine dört takımın katılacağı turnuva formatı uygulanacak. Takımlar, All-Star'lar ve genç yeteneklerden oluşan Yükselen Yıldızlar takımı oyuncularından oluşacak. Maçlar daha kısa periyotlara bölünecek ve 40 sayıya ulaşan takımlar galibiyeti elde edecek.



NBA yönetiminin bu yeni formatı denemeye karar verdiğini belirten Silver, taraftar tepkilerinin karışık olduğunu kabul etti. Uzun yıllardır istenen "ABD vs. Dünya" formatının değerlendirildiğini ancak şu an için uygulanamayacağını söyledi. "Ligimizdeki uluslararası oyuncuların sayısı hızla artıyor. 30 yıl önce uluslararası oyuncuların oranı %8 iken, şimdi %30 civarında. Eğer ABD-Dünya formatına geçersek, Amerikalı oyuncuların seçilme şansı azalabilir. Bu yüzden şimdilik farklı bir format deniyoruz," dedi.



CURRY İLE İLETİŞİME GEÇTİ



Silver ayrıca Stephen Curry ve diğer yıldızlarla görüştüğünü ve oyuncuların da geçen yılki All-Star performansından memnun olmadıklarını belirtti. "Hepimiz daha eğlenceli ve rekabetçi bir All-Star görmek istiyoruz. Umarım bu yeni format, izleyicilere bekledikleri heyecanı sunar," diye ekledi.



NBA All-Star Hafta Sonu, geçmişte sezonun en çok beklenen etkinliklerinden biriyken, son yıllarda heyecanını kaybetmeye başladı. En büyük eleştiriler, oyuncuların düşük tempoda oynaması ve maçın rekabetçi ruhunu kaybetmesi üzerine yoğunlaşıyor. Silver ve NBA yönetimi, yeni formatla birlikte bu algıyı değiştirmeyi hedefliyor.