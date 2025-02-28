Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ile Ukrayna Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Igor Gryshchenko da hazır bulundu.
Uluslararası futbol alanındaki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, iki ülke federasyonları arasındaki iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
Shevchenko'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret
Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Şubat 2025 16:58
Son güncelleme 28 Şubat 2025 17:04
Son güncelleme 28 Şubat 2025 17:04
Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.
- 18:11 Jose Mourinho'dan Galatasaray'a tazminat davası
- 17:52 MHK'den istifa iddialarına cevap!
- 17:48 Beşiktaş, DEPSAŞ Enerji'yi deplasmanda rahat geçti
- 17:29 A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
- 16:58 Shevchenko'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret
- 16:54 Karşıyaka, taraftarı önünde kritik maçta
- 16:54 Fenerbahçe'den stadyum sponsorluğu için açıklama!
- 16:51 Altınordu'da Murat Korkmaz takıma inanıyor
- 16:40 Leao'dan Milan'a sert eleştiri: "Suç bizde"
- 16:30 Galatasaray'dan Okan Buruk için itiraz!
- 16:29 Fenerbahçe Medicana, deplasmanda hata yapmadı
- 16:18 Malezya'da İsrail protestosuna özel koreografi
- 16:08 Babasının zoruyla başladığı muaythaide şampiyon oldu
- 15:58 Harry Redknapp: "MANU'nun hali berbat!"
- 15:58 Vakıfbank, Nilüfer Belediyespor'u rahat geçti
- 15:51 Bodrum FK Süper Lig'de ilk peşinde
- 15:42 Beşiktaş'ta Hasan Arat'a ihraç talebi!
- 15:41 Göztepe kupada 6 yıl sonra çeyrek finalde
- 15:36 İtalya'da Felix'e çok ağır tepki!
- 15:30 Rashford Aston Villa'da kalmaya sıcak bakıyor!
- 15:15 Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor deplasmanında
- 15:11 Mersinspor, Manisa Basket'e konuk olacak
- 15:10 Trabzonspor, deplasman kabusuna son vermek istiyor
- 15:08 Joshua Kimmich için büyük belirsizlik!
- 15:00 İşte Liverpool'un 2023-24 sezonundaki mali kaybı!
- 14:54 Atletico'da Griezmann bilmecesi!
- 14:48 Galatasaray Düşünce Derneği'nden Okan Buruk'a destek!
- 14:23 Neymar: "Real Madrid açık çek teklif etti!"
- 14:02 Robinson, hafta sonu sezon siftahını yapabilir
- 14:01 Embiid'in tedavi planı, hafta bitimine dek netleşecek
- 13:59 Davis, Lakers-Mavericks takasının gizli kalmış olmasına inanamıyor
- 13:57 Popovich, felci sonrası Spurs oyuncularıyla ilk kez buluştu
- 13:55 Knicks, TJ Warren'ı G League'den kadroya katmayı değerlendiriyor
- 13:54 Knicks'te Hukporti, menisküs yırtığı nedeniyle 4-6 hafta yok
- 13:54 Drenthe'den Mourinho itirafı!
- 13:53 Butler'dan Curry'ye övgü: "Onu izlemek büyük keyif"
- 13:53 Eric Gordon en az 3 ay parkelerden uzak kalacak
- 13:36 Chelsea, Kenan Yıldız için devrede
- 13:22 Arda Turan: "İlerleme kaydetmeye devam ediyoruz"
- 13:09 Emre Belözoğlu: "Kadıköy'ün zorluğu farklı"
- 12:59 Hakim Ziyech: "Bu yüzden transfer oldum"
- 12:54 Beşiktaş ile Kayserispor 48. randevuda
- 12:46 Beşiktaşlı baba üç kızına "BJK" şeklinde kodlanan isimler verdi
- 12:42 Milli atletler, Muş'ta dondurucu soğukta yarışlara hazırlanıyor
- 12:36 14 Yaş Altı Milli Sutopu Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
- 12:34 Beşiktaş'ta Muçi geri dönüyor
- 12:25 Antalyaspor'dan Fenerbahçe maçı için açıklama!
- 12:16 Cizre Belediyespor, ligde kalmayı garantilemek istiyor
- 12:09 Galatasaray'da Yusuf Demir yine olmadı!
- 12:09 Solskjaer'den Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri
- 12:01 Galatasaray'da zorlu viraj!
- 12:00 Iğdır FK, çıkışını sürdürmek istiyor
- 11:56 Kadın yöneticilerin azlığına dikkati çeken 16 kadın, futbol kulübü kurdu
- 11:44 Trabzonspor'dan kupada dikkat çeken istatistik
- 11:20 Rizespor'un kabusu Visca!
- 11:15 Sürpriz golcü Lundstram!
- 11:06 Savic'ten Batagov övgüsü
- 11:02 Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
- 10:52 Serdal Adalı hesap soracak!
- 10:36 Okan Buruk'a Lemina eleştirisi!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Leao'dan Milan'a sert eleştiri: "Suç bizde"
Harry Redknapp: "MANU'nun hali berbat!"
İtalya'da Felix'e çok ağır tepki!
Rashford Aston Villa'da kalmaya sıcak bakıyor!
Joshua Kimmich için büyük belirsizlik!
İşte Liverpool'un 2023-24 sezonundaki mali kaybı!
Atletico'da Griezmann bilmecesi!
Neymar: "Real Madrid açık çek teklif etti!"
Chelsea, Kenan Yıldız için devrede
West Ham, sahasında hata yapmadı
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
-
2
Türkiye Kupası'nda derbi!
-
3
Fenerbahçe'den stadyum sponsorluğu için açıklama!
-
4
Kerem Demirbay'a büyük tepki!
-
5
Fenerbahçe'de veda yükleniyor!
-
6
Yusuf Akçiçek için iki seçenek!
-
7
Okan Buruk'a Lemina eleştirisi!
-
8
Serdar Aziz, İstanbul'da kalıyor!
-
9
Hakim Ziyech: "Bu yüzden transfer oldum"
-
10
Galatasaray'da rota Belçika!
EN ÇOK YORUMLANANLAR