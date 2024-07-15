Shaqiri'den milli takıma veda

Chicago forması giyen Xherdan Shaqiri, İsviçre Milli Takımı'nı bıraktı.



32 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamada, "Yedi turnuva, birçok gol, 14 yıl ve unutulmaz anlar. Milli takıma veda etme zamanı geldi ve geriye harika anılar kaldı. Herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.



İsviçre Milli Takımı'nın formasını 125 maçta giyen ve özellikle uluslararası turnuvalarda attığı gollerle dikkat çeken Shaqiri, milli takım formasıyla 32 kez gol sevinci yaşadı.





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