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Shaq: "Süpermen lakabım artık Giannis'indir!"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, "Süpermen" lakabının bundan böyle Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'ya ait olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, "Süpermen" lakabının bundan böyle Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'ya ait olduğunu söyledi.

"Süpermen" lakabının uzun yıllar boyunca sahibi olan Shaq, yakın zamanda Instagram'da paylaştığı bir görselde, bu lakabın artık Giannis'e ait olduğunu belirtti:

"Giannis fena bir çocuk. Ona Süpermen deyin. Bana sadece Shaq deyin."

Görselde, 26 yaşındaki Giannis ve Shaq arasındaki istatistikleri karşılaştıran bir grafik bulunuyordu. Antetokounmpo'nun maç başına bloklarda, All-Star seçilme miktarında ve maç başına sayı hariç her kategoride, eski Lakers yıldızını geride bıraktı görülüyordu.

Giannis şampiyonluğu kazanmadan önce bile, Shaq kendisi hakkında hep oldukça olumlu şeyler söylüyordu ve Yunan yıldızın temelde kendisinin reenkarne versiyonu olduğunu bile söylemişti:

"Aslında bugünün NBA'inde oynamayı çok isterdim. Biraz daha fiziksellik ve atletizm katabilirdim. Yani, 'Shaq bugün bu dönemde oynayamaz' demeden önce, ben de şunu diyorum: 'Zaten oynuyorum. Benim adım Giannis Antetokounmpo.'"


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