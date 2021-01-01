Shaq, pandemi döneminde 188 kiloya çıkmış!

NBA efsanesi Shaquille O'Neal'ın pandemi sırasında 188 kiloya kadar yükseldiği, ancak o zamandan beri 23 kilo verdiği ortaya çıktı.



Men's Health dergisinden Jewel Wicker, yazdığı bir makalede O'Neal'ın pandemi sırasında ağırlığının "yaklaşık 188 kiloya kadar çıktığını", ancak o zamandan beri "23 kilo verdiğini" kaleme aldı:



"Büyük Aristoteles şimdiden 23 kilo verdi ve 8'li karın kaslarına sahip olana kadar da durmayı düşünmüyor.



Enerjiden bahsetmişken, Shaq son zamanlarda evindeki spor salonunda ciddi kalori yakıyor. Pandemi sırasında ağırlığı 188 kiloya kadar çıkmış. (Oynadığı dönemde 147 kiloydu.)



Genellikle haftada dört gün olmak üzere yaklaşık birer saat antrenman yapıyor. 20 dakikalık kardiyo ve 40 dakikalık ağırlık çalışması yapıyor. Şu anda hedefi 158 kiloya inmek ve Mart ayındaki 50. yaş gününde, Instagram'a üstsüz fotoğraf atacak kadar vücuduu geliştirebilmek.



Ayrıca, karnının kemerinden sarkmamasını sağlayacak kadar fit olmak istiyor."



Shaq, kariyeri boyunca zaman zaman formsuz olmasıyla biliniyor olsa da, emeklilik döneminde antrenman ve kondisyonunu çok daha ciddiye alıyor gibi görünüyor.



