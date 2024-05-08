NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Michael Jordan ve LeBron James ile yapılan 'tüm zamanların en iyi oyuncusu' tartışmasında eski takım arkadaşı Kobe Bryant'ın da dikkate alınması gerektiğini söyledi.



'BIG podcast'in bir bölümünde O'Neal, GOAT tartışmasıyla ilgili en hoşuna gitmeyen detayın, Bryant'ın adının sıklıkla gözden kaçırılması olduğunu açıkladı:



"GOAT tartışmalarıyla ilgili hoşuma gitmeyen tek şey, bizim çocuğun (Kobe) adını anmıyor olmaları. Eğer bir sürü isim sayacaksanız, onun adını da dahil etmeniz gerek. Bu durum, 'Piyasadaki en iyi lüks arabalar hangileri?' tartışmalarında Lexus ve BMW'yi sayıp, Mercedes'i saymamak gibi bir şey."



Bryant, çoğu kişiye göre basketbolun 'GOAT'ları arasında yer alsa da, birçok kişi kendisini "Jordan'ın kopyası" olarak değerlendirdiğinden ötürü, benzer tartışmalarda adı daha az anılıyor.





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