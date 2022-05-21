Shane Larkin'den şampiyonluk sözleri: 'Tarih yazdık'

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Anadolu Efes'te Shane Larkin, THY EuroLeague finalindeki Real Madrid maçı sonrası konuştu.açıklamasını yapan Larkin,değerlendirmesinde bulundu.Maç içinsözlerini kullanan yıldız isim,dedi.Shane Larkin, son olarak, "Benim için Türkiye için oynamak harika bir duygu. Umarım Türkiye ile de daha fazlasını yapabilirim." diye konuştu.