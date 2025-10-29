Shane Larkin: 'Birlikte Oynadık ve Büyük Bir Galibiyet Aldık'

Anadolu Efes'in yıldız guardı Shane Larkin, Paris deplasmanında alınan galibiyetin ardından takımının mücadele ruhunu övdü. Larkin, "Bu gece çok iyi bir iş çıkardık. Hücumda topu çok iyi paylaştık. Zor bir süreçten geçiyorduk, maç içerisinde de koç oyundan atıldı. Buna rağmen birlikte oynadık ve büyük bir galibiyet aldık" dedi.



Deplasman galibiyetlerinin önemine vurgu yapan Larkin, "EuroLeague'de deplasmanlar her zaman zorlu. Bu yüzden takımı tebrik ediyorum. Motive olmak adına önemli bir galibiyetti" ifadelerini kullandı.



Paris karşısında etkili bir performans sergileyen Ercan Osmani ise ribaundların galibiyette belirleyici olduğunu söyledi: "Maçtan önce ribaundların çok önemli olduğunu biliyorduk. Rakibimiz çok tempolu oynayan, sürekli şut atan ve hücum ribaundlarını zorlayan bir takımdı. Bizim de ribaundları toplayarak onlara cevap vermemiz gerekiyordu. Galip gelebilmenin yolunu bulduğumuz için mutluyuz."



Osmani ayrıca Efes'in kendi oyun temposuna sadık kalmasının önemini vurguladı: "Biz kendi tempomuzu biliyoruz, onların temposunda oynamak bizim için zordu. Kendi oyunumuzu oynadığımız için kazanmak daha kolay oldu."



