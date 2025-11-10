Oklahoma City Thunder süperstarı Shai Gilgeous-Alexander, takımının 2025 NBA Finalleri zaferini hafife almasa da, oyun olarak tatmin olmadığını açıkça dile getirdi.
"Dürüst olmak gerekirse, kazanma şeklimizi pek sevmedim" diyen yıldız guard, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence bir NBA şampiyonluğu kazanırken en iyi basketbolumuzu oynamadık. Playoff'larda ilk kez bu kadar ileri gittik, bizim için büyük bir öğrenme deneyimiydi."
Gilgeous-Alexander, şampiyonluk seviyesinde kalıcı olmak için takım olarak ekstra seviye gerektiğini vurguladı:
"Bunu yapmak için farklı bir odaklanma, disiplin, kararlılık, agresiflik lazım. Normal sezonda olduğumuz seviyeyi tüm playoff boyunca sürdürebilmek gerekiyor."
Son MVP ödülünün sahibi yıldız guard, bireysel gelişiminin de devam ettiğini belirterek "bitmiş bir ürün" olmadığını söyledi:
"Bence daha kat etmem gereken uzun bir yol var. Oyunun o kadar çok alanı var ki… Topun bu kadar çok elinde olduğu bir pozisyonda oynayınca bunun hem hücum hem savunma, topsuz oyun, geçiş hücumu, farklı skor yolları gibi çok fazla boyutu oluyor."
Gilgeous-Alexander, eski All-Star Rajon Rondo'ya yapılan benzetmeyi de örnek vererek basketboldaki zihinsel üstünlük faktörüne değindi:
"Koçlardan, Rondo'ya karşı oynamanın sanki sahada bir koça karşı oynamak gibi olduğunu duyuyorum. Tüm setlerini, ne yapacağını biliyor. Oyunu kazandırmak için birçok açı ve detay var. Bir pozisyonu, bir çeyreği, bir maçı kazandırmak. Tüm bunları tam olarak kavrayana kadar –ki uzun sürecek– henüz tamamlanmış değilim."
