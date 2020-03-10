Sevilla - Roma maçı seyircisiz oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde önümüzdeki perşembe karşı karşıya gelecek olan Sevilla - Roma maçının seyircisiz oynanacağı açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Sevilla - Roma maçı seyircisiz oynanacak
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10 Mart 2020 03:30
Tüm dünyadaki olduğu gibi spor dünyasını da derinden etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle alunacak önlemler çerçevesinde UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Sevilla - Roma maçına seyirci alınmayacağı belirtildi.

İspanya Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar neticesinde her iki takım taraftarının arasında virüs bulaşmasını engellemek için bu yönteme gidildiği kaydedildi.

Öte yandan 3 Nisan'a kadar tamamen tatil edilen Serie A'da yer alan Roma'nın Sevilla'yı konuk edeceği rövanş karşılaşmasının da seyircisiz oynanması bekleniyor.

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