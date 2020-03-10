Sevilla - Roma maçı seyircisiz oynanacak

Tüm dünyadaki olduğu gibi spor dünyasını da derinden etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle alunacak önlemler çerçevesinde UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Sevilla - Roma maçına seyirci alınmayacağı belirtildi.
İspanya Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar neticesinde her iki takım taraftarının arasında virüs bulaşmasını engellemek için bu yönteme gidildiği kaydedildi.
Öte yandan 3 Nisan'a kadar tamamen tatil edilen Serie A'da yer alan Roma'nın Sevilla'yı konuk edeceği rövanş karşılaşmasının da seyircisiz oynanması bekleniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
İspanya Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar neticesinde her iki takım taraftarının arasında virüs bulaşmasını engellemek için bu yönteme gidildiği kaydedildi.
Öte yandan 3 Nisan'a kadar tamamen tatil edilen Serie A'da yer alan Roma'nın Sevilla'yı konuk edeceği rövanş karşılaşmasının da seyircisiz oynanması bekleniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın