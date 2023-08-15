Sevilla'dan Sergio Ramos açıklaması!

Sevilla Başkanı Jose Castro, Sergio Ramos transferiyle ilgili konuştu.



Castro, bonservisi elinde olan 37 yaşındaki İspanyol stoperin gündemlerinde olmadığını açıkladı.



"BİZE UYGUN DEĞİL"



Castro yaptığı açıklamada, "Sergio Ramos ile ilgimiz yok. O hiçbir zaman bizim için seçenek olmadı, çünkü şartları itibarıyla bize uygun değil." dedi.



"SEVILLA'YI MI İSTİYOR"



Sevilla Başkanı ayrıca, "Sergio Ramos, Sevilla'ya gelmek mi istiyor? Ben de bir özel uçağım olsun istiyorum mesela..." ifadelerini kullandı.



SERGIO RAMOS KİMDİR?



Sevilla altyapısında yetişen ve daha sonra Real Madrid'e transfer olan Ramos, İspanyol devinde 16 yıl forma giydi. Ramos, 2021 yazında ise Paris Saint-Germain'e imza attı.



