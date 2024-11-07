Sevilla'da Marcao krizi: 'Ayrılmıyorum'

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao, eleştiri oklarını üzerine çekmeye devam ediyor.
Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Sevilla, Marcao'nun performansından hiç memnun değil.
SABIRLARI TAŞIRDI
Sevilla Teknik Direktörü Xavier Garcia Pimienta'nın son olarak Real Sociedad maçında süre verdiği Marcao, yaptığı hatalarla İspanyol ekibinin sabrını taşırdı.
KARAR: "AYRILMIYORUM"
Yedek kalması beklenen Brezilyalı stoperin, yüksek maaşı nedeniyle Türkiye ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmediği aktarıldı.
SEVİLLA KRARINI VERECEK
Leganes ile oynanacak lig maçında yedeğe çekilmesi beklenen Marcao için Sevilla yönetiminin, net kararı kısa süre içinde verecek.
Galatasaray'dan 13 milyon euroya transfer edilen Marcao, Sevilla'da 30 maça çıktı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.
Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Sevilla, Marcao'nun performansından hiç memnun değil.
SABIRLARI TAŞIRDI
Sevilla Teknik Direktörü Xavier Garcia Pimienta'nın son olarak Real Sociedad maçında süre verdiği Marcao, yaptığı hatalarla İspanyol ekibinin sabrını taşırdı.
KARAR: "AYRILMIYORUM"
Yedek kalması beklenen Brezilyalı stoperin, yüksek maaşı nedeniyle Türkiye ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmediği aktarıldı.
SEVİLLA KRARINI VERECEK
Leganes ile oynanacak lig maçında yedeğe çekilmesi beklenen Marcao için Sevilla yönetiminin, net kararı kısa süre içinde verecek.
Galatasaray'dan 13 milyon euroya transfer edilen Marcao, Sevilla'da 30 maça çıktı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.