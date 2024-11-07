Sevilla'da Marcao krizi: "Ayrılmıyorum"

Sevilla'nın Real Sociedad'a mağlup olduğu maçta yaptığı hatalarla eleştirilen Marcao için İspanyol ekibinin sabrının tükendiği ancak yüksek maaşı nedeniyle yolların ayrılamadığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sevilla'da Marcao krizi: 'Ayrılmıyorum'
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07 Kasım 2024 12:52
Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao, eleştiri oklarını üzerine çekmeye devam ediyor.

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Sevilla, Marcao'nun performansından hiç memnun değil.

SABIRLARI TAŞIRDI

Sevilla Teknik Direktörü Xavier Garcia Pimienta'nın son olarak Real Sociedad maçında süre verdiği Marcao, yaptığı hatalarla İspanyol ekibinin sabrını taşırdı.

KARAR: "AYRILMIYORUM"

Yedek kalması beklenen Brezilyalı stoperin, yüksek maaşı nedeniyle Türkiye ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmediği aktarıldı.

SEVİLLA KRARINI VERECEK

Leganes ile oynanacak lig maçında yedeğe çekilmesi beklenen Marcao için Sevilla yönetiminin, net kararı kısa süre içinde verecek.

Galatasaray'dan 13 milyon euroya transfer edilen Marcao, Sevilla'da 30 maça çıktı ve 1 kez gol sevinci yaşadı. 

 
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