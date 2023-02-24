Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Sevilla ile eşleşmesi sonrası İspanyol ekibinin başkan yardımcısı Jose Maria del Nido Carrasco, eşleşmeyi değerlendirdi.Carrasco yaptığı açıklamada,dedi.Kupayı 6 kez kazandıklarını söyleyen Carrasco,ifadelerini kullandı.Sevilla'da Marcao, Alex Telles ve Fernando gibi daha önce Türkiye'de Galatasaray forması giyen isimler forma giyiyor. Üç isim yeniden sarı-lacivertlilere rakip olacak.