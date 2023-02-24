Sevilla'da Fenerbahçe endişesi

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Sevilla ile eşleşmesi sonrası İspanyol ekibinin başkan yardımcısı Jose Maria del Nido Carrasco, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Sevilla'da Fenerbahçe endişesi
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24 Şubat 2023 16:00
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Sevilla ile eşleşmesi sonrası İspanyol ekibinin başkan yardımcısı Jose Maria del Nido Carrasco, eşleşmeyi değerlendirdi.

"15 YIL ÖNCE KAYBETTİK"

Carrasco yaptığı açıklamada, "Geleneğe sahip bir takım. Avrupa'da maçları büyük bir tutkuyla oynayan, coşkulu bir taraftarları var. 15 yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yle karşılaştık ve kaybettik. İyi bir takım, mağlup edilmesi zor ve deneyimli bir teknik direktörleri var. Özellikle de Valencia ve Batshuayş gibi iki önemli gol silahları var." dedi.

"6 KEZ KAZANDIK, YİNE YAPARIZ"

Kupayı 6 kez kazandıklarını söyleyen Carrasco, "Teorik olarak daha karmaşık ve Fenerbahçe'den daha düşük seviyede takımların olduğunu kabul edebiliriz. Bizim için bu turnuvanın özel bir yanı var. Altı kez bu kupayı kazandık ve bu sefer de başarabileceğimizi düşünüyoruz. Her iki maçta da iyi oynayarak turu atlayan taraf olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Sevilla'da Marcao, Alex Telles ve Fernando gibi daha önce Türkiye'de Galatasaray forması giyen isimler forma giyiyor. Üç isim yeniden sarı-lacivertlilere rakip olacak.


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