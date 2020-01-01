Seth: "Steph ile yapılan karşılaştırmaları, artık umursamıyorum"

Philadelphia 76ers'ın yeni guardı Seth Curry, Golden State Warriors süperstarı olan ağabeyi Steph Curry ile yapılan karşılaştırmalardan etkilenmediğini itiraf etti.



Son iki sezonda Seth, üç sayılık atışlarda, yüzde bazında ligin ilk üç ismi içine girmişti. Bu yüzden Seth, ağabeyi Stephen ile bazı karşılaştırmaların odak noktası olmuştu.



Steph gibi biriyle kıyaslanmak kolay bir durum olmasa bile, Seth bununla nasıl başa çıktığını şu şekilde açıkladı:



"Oldukça kolay. Sadece işime odaklanıyorum. Nasıl oynanacağını bildiğim şekilde basketbol oynuyorum. Şahsen ben bununla tüm hayatım boyunca uğraştım, özellikle de Charlotte'ta babamın gölgesi altında büyürken. Babam Charlotte'ta 10 yıl oynamıştı, bu yüzden bir bakıma spot ışığı altında büyüdüğümü düşünüyorum.



Bu karşılaştırmalar, Steph bir MVP adayı ve ligin en iyilerinden biri haline geldikçe büyümüştü. Ama bu, benim kendi sürecimde bir şeyler yapma tarzımı etkilemedi. Sadece bir oyuncu olarak kim olduğumu bilerek, yaptığım işi en üst düzeye çıkarmaya çalışıyorum ve insanların bizi karşılaştırmalarına kulak asmıyorum."



