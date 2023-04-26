Sertaç Şanlı şov yaptı, Barcelona Zalgiris'i sahadan sildi!

Barcelona, THY EuroLeague Play-off ilk maçında, Zalgiris Kaunas'ı 91-69 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Sertaç Şanlı şov yaptı, Barcelona Zalgiris'i sahadan sildi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Nisan 2023 23:22
THY EuroLeague Play-off ilk maçında Barcelona, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı konuk etti. Ev sahibi ekip baştan sona önde götürdüğü maçı 91-69'luk skorla kazandı.

Barcelona, bu sonucun ardından seride durumu 1-0'a getirdi ve saha avantajını korudu. Eşleşmenin 2. maçı, 28 Nisan Cuma günü yine Barcelona'nın ev sahipliğinde oynanacak.

Saras Jasikevicius'un ekibi, seride 2 maç daha kazanması halinde Final Four'a yükselecek.

SERTAÇ ŞANLI ŞOV

Barcelona'da milli oyuncumuz Sertaç Şanlı, 16 dakika süre aldığı maçta 17 sayı – 5 ribaund – 1 asist – 1 top çalma ile oynadı.

Çeyrek Sonuçları:

1. çeyrek: 25-13
2. çeyrek: 48-31
3. çeyrek: 66-53
4. çeyrek: 91-69

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery