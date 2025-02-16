Sertaç Şanlı: 'Karşımızda iyi rakip olunca daha güzel oluyor'

ING Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ı mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe Beko'da Sertaç Şanlı maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş'ı oyunlarından ötürü tebrik eden Sertaç, " Ne kadar iyi bir takım olduklarını biliyoruz, çok iyi hazırlandık. Herkes oyun planına sadık kaldı, çok az gevşeme oldu maçın içinde. Böyle olması bizim açımızdan daha iyi, neler yapabileceğimizi herkese gösterdik." dedi.



Taraftarlara mesaj gönderen yıldız oyuncu, " Fenerbahçe taraftarının ayaklarına sağlık, hepsine teşekkür ederiz. Bize büyük destek verdiler. Onlar bizi desteklemeye devam etsin, biz de mücadele göstermeye devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

BASIN TOPLANTISI



Sertaç Şanlı, Beşiktaş'ın çok kaliteli bir ekip olduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş'ın ne kadar kaliteli bir ekip olduğunu sahadaki mücadelemizle gösterdik. Maçın başından itibaren bu mücadelemizi sahaya yansıtmasaydık bizim için zor bir maç olacaktı. Herkes maçın önemini anladı ve plana sadık kaldı. Bizim için güzel ve kolay bir galibiyet oldu. Bunun sebebi de takım arkadaşlarımın enerjisi ve mücadelesiydi. Tüm takım arkadaşlarımın eline sağlık. Kupa kazanmak her zaman çok güzeldir, inşallah böyle devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.



Sertaç Şanlı, karşılaşmayı 14 sayı 5 ribaunt ile tamamlayarak galibiyette önemli rol oynadı.