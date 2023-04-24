Sertaç Komsuoğlu: 'Avrupa'da ve Türkiye'de yeni şampiyonluklara imza atmak istiyoruz '

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe Beko'da yöneticiler, basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Sarı-lacivert Derneği'nde gerçekleştirilen organizasyona, Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, takımın genel direktörü Maurizio Gherardini ve takımın genel menajeri Derya Yannier katıldı.



Etkinlikte açıklamalarda bulunan Komsuoğlu, sarı-lacivertlilerin, Dörtlü Final'in gediklisi bir takım olduğunu vurguladı.



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de şampiyonluk hedeflediklerini aktaran Komsuoğlu, "Kurumsallaşmaya çok önem veriyoruz. Bu anlamda Derya Yannier'in aramıza katılması çok önemliydi. Bir yandan sportif başarılara odaklanıyoruz, bir yandan da tesis ve yeniliklere imza atıyoruz. Müzemize yeni kupalar getirmek istiyoruz. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de yeni şampiyonluklara imza atmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Beko, serinin ilk maçında 26 Nisan Çarşamba günü Olympiakos'a konuk olacak.



Sarı-lacivertli kafile, bugün Atina'ya hareket edecek.





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