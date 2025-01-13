Serkan Özbalta: 'Maçı istediğimiz bir skorla bitirdik!'

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-1 yenen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "Çok güzel bir dakikada üçüncü golü bulduk ve maçı istediğimiz bir skorla bitirdik." dedi.



Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde her puanın çok önemli olduğunu bilerek sahaya çıktıklarını söyledi.



İstanbulspor'un birkaç haftadır iyi sonuçlar aldığını belirten Özbalta, "Maça iyi başladık. Birinci dakikadan son saniyeye kadar istediklerimizi, birkaç küçük durumun haricinde, yerine getirdik." diye konuştu.



Maça güzel bir golle başladıklarını ancak sonra basit bir gol yediklerini dile getiren Özbalta, "Maçın bitimine doğru rakip takım birkaç fazla adamla ceza sahasına girmek istedi. Çok güzel bir dakikada üçüncü golü bulduk ve maçı istediğimiz bir skorla bitirdik." ifadelerini kullandı.







