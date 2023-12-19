Serkan Damla: ''2-0'dan dönmek beni mutlu etti''

Yukatel Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Serkan Damla, Gaziantep FK maçının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Serkan Damla: ''2-0'dan dönmek beni mutlu etti''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2023 23:57
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'da yardımcı antrenör Serkan Damla, 2-0'dan beraberliği yakalamalarına sevindiğini söyledi.

Damla, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başlamadıklarını ifade etti.

Hafta içi antrenmanlarda çalıştıkları hiçbir planı ilk yarıda ortaya koyamadıklarını belirten Damla, şunları kaydetti:

"Duran toplardan gol yedik. Rakibin duran toplarda etkili olduğunu biliyorduk. İkinci yarıya değişiklik yaparak başladık. Öndeki hareketliliği artırmak için bunları yaptık ve hemen karşılığını aldık. İkinci yarı yine duran toptan gol yedik ama hızlıca reaksiyon verdik. 2-0'dan sonra verilen reaksiyondan çok memnunum. Galip gelmek istiyorduk ama olmadı, takımın 2-0'dan geri dönmesi beni çok mutlu etti. Gelecek maçı kazanarak ilk yarıyı galibiyetle kapatmak istiyoruz."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery