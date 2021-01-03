Serkan Asan: 'Uzun yıllar burada olurum inşallah'

Trabzonspor'da Serkan Asan, Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Düzenli oynadığı için mutlu olduğunu kaydeden genç oyuncu, "İlk yarı topa hakim olamadık. Pas oyununu kuramadık. İkinci yarıda hızlı hücum yapabildiğimiz için galibiyetle ayrıldık. Artık formayı geçen seneden beri giydiğim için, bu sene formayı almanın zamanı geldi dedim kendime. Allah uzun yıllar bu formayı giymeyi nasip eder inşallah." dedi.



Nwakaeme'ye yaptığı asist sorulan Serkan, "Abdüş abi topu aldı, bana oynadı. Boşa kaçtım, beni gördü. Topu kontrol ettim, Tony'nin içeri doğru koştuğunu gördüm. Ayağımın içiyle güzel bir orta attım. Gol attı. Goller, asistler değil galibiyetler önemli." ifadelerini kullandı.



