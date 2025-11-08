08 Kasım
Serik Spor'dan üst üste ikinci galibiyet!

1. Lig'de Serik Spor, Sakaryaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti ve arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti.

08 Kasım 2025
Haber: Sporx.com ve AA
Serik Spor'dan üst üste ikinci galibiyet!
1. Lig'in 13. haftasında Serik Spor, Sakaryaspor deplasmanına konuk oldu. Serik Spor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Konuk ekip Serik Spor, Marcos Silva'nın 28. dakikada attığı golle deplasmanda ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Sakaryaspor, 51. dakikada Eren Erdoğan'ın attığı golle 1-1'lik eşitliği buldu.


Serik Spor, 72. dakikada Joao Amaral ve 76. dakikada Erhan Çelenk'in attığı gollerle maçı 3-1'e getirdi.

Sakaryaspor, 83. dakikada Emre Demir ile ikinci golü buldu ve karşılaşma 3-2 Serik Spor üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Serik Spor, ligde arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti. Sakaryaspor ise üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Serik Spor, bu galibiyetle birlikte 19 puana yükseldi. Sakaryaspor, 17 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Serik Spor, Sarıyer'i konuk edecek. Sakaryaspor, İstanbulspor deplasmanına konuk olacak.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Mehmet Ali Vardar, Çağrı Yıldırım

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz (Dk. 79 Mirza Cihan), Salih Dursun, Sadık Çiftpınar (Dk. 81 Batuhan Çakır), Caner Erkin (Dk. 79 Alaaddin Okumuş), Vukovic, Mete Kaan Demir (Dk. 79 Emre Demir), Eren Erdoğan, Burak Çoban, Kakuta, Ben Yeddrer

Serikspor: Erten Ersu, Serkan Emrecan Terzi (Dk. 59 Sertan Taşqın), Martynov, Silva, Sadygov (Dk. 59 Berkovski), Amaral (Dk. 79 Gökhan Karadeniz), Selim Dilli, Bilal Ceylan, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Erhan Çelenk

Gol: Dk. 28 Silva, Dk. 72 Amaral, Dk. 77 Erhan Çelenk (Serikspor), Dk. 50 Eren Erdoğan, Dk. 83 Emre Demir (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Mete Kaan Demir, Dk. 65 Caner Erkin, Dk. 83 Kakuta (Sakaryaspor), Dk. 41 Emrecan Terzi, Dk. 57 Silva, Dk. 68 Erkan Çelenk, Dk. 83 Martynov, Dk. 89 Bilal Ceylan, Dk. 90 Erten Ersu (Serikspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
