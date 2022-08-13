Serie A'da yeni sezon 4 maçla başlıyor

Serie A'da yeni sezon bugün oynanacak maçlarla başlıyor.



TSİ 19.30'da oynanancak iki karşılaşmada Sampdoria Atalanta'yı, Milan ise Udinese'yi konuk edecek.



Günün diğer maçlarında ise ligin yeni ekibi Monza, Torino'yu ağırlarken Inter, Lecce ile deplasmanda karşılaşacak.



Lukaku geri döndü



Geçtiğimiz sezonu Milan'ın ardında ikinci sırada tamamlayan Inter, eski oyuncusu Romelu Lukaku'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Belçikalı forvet, geçtiğimiz sezonun başında Chelsea'ye transfer olmuştu.



Milano ekibi ayrıca kadrosunu Joaquin Correa, Kristjan Asllani, Raoul Bellanova, Andre Onana ve Henrikh Mkhiaryan'la güçlendirdi.



Inter, Andre Onana ve Henrikh Mkhiaryan'a kulüpleriyle sözleşmeleri sona erdiği için bonservis bedeli ödemedi.



Son şampiyondan 4 transfer



İtalya Serie A'da geçtiğimiz sezonun şampiyonu Milan ise kadrosuna 4 takviye yaptı.



Charles De Ketelaere'yi 32 milyon Euro karşılığında kadrosuna katan Milan, Junior Mesias, Alessandro Florenzi ve Divock Origi ile anlaşma sağladı.



Zeki Çelik Roma'da



Avrupa Konferans Ligi'nde geçtiğimiz yıl şampiyonluğa ulaşan Roma ise Juventus'tan ayrılan Paulo Dybala ile anlaştı.



Öte yandan milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosuna katan Mourinho'nun ekibi, Nemanja Matic, Mile Svilar ve Georginio Wijnaldum eklemelerini yaptı.



Roma, yeni sezonun ilk maçında yarın deplasmanda Salernitana ile karşılaşacak.



Juventus, Sassuolo'yu ağırlıyor



Manchester United'a rekor bedelle gönderdiği Paul Pogba'yı bonservis ücreti ödemeden tekrar kadrosuna katan Juventus ise yeni sezonu yarın Sassuolo karşısında açıyor.



Transfer döneminde Bremer, Andrea Cambiaso, Angel Di Maria ve son olarak Filip Kostic'i kadrosuna katan Juventus, Federico Chiesa'nın da bonservisini aldı.





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