Serhat Güller: ''İnşallah daha iyi olacağız''

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilen Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Serhat Güller, yanlış tercihler sonucunda kazanılan penaltıyla 1-0 mağlup olduklarını söyledi.



Güller, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmayı isteyen bir takım olarak sahaya çıktıklarını ifade etti.



Oyuncularının iyi mücadele etmeye çalıştığını belirten Güller, "Ellerinden geldiği kadar da bunu başardılar. Rakibimizin eksik ve fazla yönleriyle ilgili bazı önlemler almıştık, onları saha içerisinde bence yeterince iyi uygulamaya çalıştılar fakat kendi hatamızdan, hücuma çıkacağımız bir pozisyonda, yanlış tercihler sonucunda kazanılan penaltıyla 1-0 mağlup olduk." dedi.



Güller, gol atmak için yakaladıkları pozisyonlar olduğuna da işaret ederek, "Ama bugün için başarılı olamadık. Genç arkadaşlarımız bu ligin zorluğunu biliyor ve kendilerini ona göre hazırlamaya çalışıyor, aşama kaydediyorlar. İnşallah daha iyi olacaklar." diye konuştu



