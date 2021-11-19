Sergio Ramos ilk kez PSG için maç kadrosuna girebilir

Sakatlığı nedeniyle henüz yeni takımı PSG'deki formasına kavuşamayan Sergio Ramos, ilk kez maç kadrosuna alınmaya çok yakın.



PSG'ye katılmadan önce de sakatlığı bulunan deneyimli savunmacının PSG ile çıktığı idmanlarda sakatlığını atlattığı ve Cumartesi günü oynanacak Nantes maçının kadrosuna girebileceği kaydedildi.



Sergio Ramos dizinde yaşadığı problemler nedeniyle geçtiğimiz sezon da 21 maçta forma giyebilmişti.



Son resmi maçını 5 Mayıs'ta Real Madrid formasıyla Chelsea'ya karşı oynayan Sergio Ramos, PSG ile 2023 yılına kadar sürecek sezonluk 7,5 milyon euro net kazanç elde ettiği bir sözleşme imzalamıştı.





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