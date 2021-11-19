Sergio Ramos ilk kez PSG için maç kadrosuna girebilir

Sakatlığı nedeniyle PSG formasını henüz giyemeyen Sergio Ramos iyileşti ve Cumartesi günü ilk kez Nantes maçının kadrosuna alınacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Sergio Ramos ilk kez PSG için maç kadrosuna girebilir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Kasım 2021 00:57
Sakatlığı nedeniyle henüz yeni takımı PSG'deki formasına kavuşamayan Sergio Ramos, ilk kez maç kadrosuna alınmaya çok yakın.

PSG'ye katılmadan önce de sakatlığı bulunan deneyimli savunmacının PSG ile çıktığı idmanlarda sakatlığını atlattığı ve Cumartesi günü oynanacak Nantes maçının kadrosuna girebileceği kaydedildi.

Sergio Ramos dizinde yaşadığı problemler nedeniyle geçtiğimiz sezon da 21 maçta forma giyebilmişti.

Son resmi maçını 5 Mayıs'ta Real Madrid formasıyla Chelsea'ya karşı oynayan Sergio Ramos, PSG ile 2023 yılına kadar sürecek sezonluk 7,5 milyon euro net kazanç elde ettiği bir sözleşme imzalamıştı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.